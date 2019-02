Tentano di farlo morire tra le fiamme: nigeriano salvato in extremis

Alle ore 7 e 30 pattuglia della sezione radiomobile interveniva unitamente a personale vigili del fuoco in Vicenza Contrà Porta Santa Croce 50 per un incendio ad una porta d'ingresso di un appartamento.

Dal sopralluogo effettuato si evinceva che l'incendio era doloso in quanto veniva rinvenuto una straccio imbevuto da liquido infiammabile. All'interno dell'appartamento vi era un nigeriano che dormiva, il quale non si era accorto di nulla. L'appartamento in questione è dato in affitto ad un extracomunitario che non era presente sul posto. Nessun altro danno. nessuna persona ferita o intossicata. Indagini a cura dei Carabinieri.