Accoltellata dal marito scappa per chiedere aiuto: 42enne arrestato per tentato omicidio

Finisce in carcere con la accusa di tentato omicidio, Bruno Basso, il 42enne che nella serata di martedì è stato fermato dai carabinieri dopo un episodio di sangue verificatosi a Montecchio Maggiore, in viale Stazione.

L'intervento dei carabinieri è stato richiesto dalla vittima, la moglie 39enne di Basso, che avrebbe raccontato di essere stata accoltellata dal marito. La donna dopo l'aggressione avvenuta nell'appartamento di un conoscente, è scappata arrivando sino nell'androne del palazzao dove si è accasciata.

All'arrivo dei sanitari la donna è stata trasportata d'urgenza al San Bortolo. Si temeva per la sua vita in quanto l'accoltellata all'addome poteva aver leso gli organi vitali ma, per sua fortuna, non è stato così e se la caverà con qualche punto di sutura.

Subito dopo i fatti, l'uomo è stato portato in caserma per far chiarezza sull'accaduto ed è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il pm di turno ha quindi aperto un fascicolo e nelle prossime ore interrogerà l'uomo. Nel frattempo, per quanto è stato possibile accertare, i rapporti tra i due coniugi non erano certo idilliaci dal momento che dietro all'episodio di violenza consumatosi ieri c'era una relazione piuttosto burrascosa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.