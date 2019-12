Fuga per il centro con il passamontagna: arrestato dalla polizia

Nella serata di Santo Stefano l'allarme è suonato in un negozio in via IV Novembre. Poco lontano c'era anche il proprietario che ha chiamato la polizia. Una pattuglia delle volanti è arrivata immediatamente e i poliziotti, all'interno del negozio, hanno trovato un uomo, poi identificato in un 29enne originario di Cosenza, che si era nascosto all'interno del locale con l'intento di rubare.

L'uomo, cammuffato con un passamontagna, è riuscito a scappare, inseguito dai poliziotti che lo hanno bloccato a ponte degli Angeli. Il 29enne ha posto qualche resistenza ma alla fine gli agenti sono riusciti a condurlo in questura dove lo hanno arrestato. Il processo per direttissima che si è svolto venerdì mattina, ha portato alla condanna del soggetto a quattro mesi con obbligo di firma.

Il cosentino, già gravata da precedenti di polizia, è stato rimesso in libertà.