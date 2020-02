Tenta il furto al distributore e scassa un'auto per nascondersi dentro

Ha scassato la recinzione posteriore del distributore Loro in via Ragazzi del '99 entrando all'interno dell'area con l'intenzione di rubare all'interno del box. Dopo aver tentato di forzare una finestra per accedere alla casupola della stazione di servizio è però scattato l'allarme. P.V., moldavo con passaporto rumeno, 27enne senza fissa dimora, è stato intercettato da una pattuglia delle volanti poco lontano dal luogo del tentato furto. L'episodio è accaduto poco prima delle 5 del mattino di lunedì.

Il giovane è stato trovato dalla polizia mentre si nascondeva dietro a un'auto che aveva appena tentato di aprire per nascondersi all'interno. Una volta caricato sulla macchina della questura, il 27enne, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a dare in escandescenze, tirando calci alla portiere della vettura di servizio, danneggiandola pesantemente.

Una volta arrivati in questura la "sceneggiata" è continuata, tanto che gli agenti hanno dovuto chiamare i medici dell'ospedale per una sedazione del soggetto, ormai fuori controllo e indisposto anche a dare le proprie generalità. Il giovane ha passato la notte in questura ed è stato denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 27enne, domiciliato a Thiene, ha precedenti per rapine e furti in abitazione, oltre ad avere un foglio di via dal comune di Vicenza della durata di tre anni. Rilasciato, per lui sarà probabilmente chiesto l'allontanamento dal paese previsto in questi casi per i cittadini comunitari.