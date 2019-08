Torna a scassinare i distributori automatici ma resta intrappolato: denunciato 48enne

Un ladro molto distratto, forse al limite della disperazione. S.L., 48 anni di Tonezza del Cimone, dopo essere stato colto in flagranza di reato a Ferragosto mentre tentava di scassinare alcuni distributori automatici di bevande e alimenti in Contrà Ponte San Paolo in centro a Vicenza, nei giorni scorsi è tornato sul "luogo del delitto".

Questa volta è entrato all'interno dell'anfratto che ospita le "macchinette" e ha tentato di far cadere delle bibite all'interno di un sacchetto usando un bastoncino di plastica. Nel compiere l'improbabile impresa, l'uomo ha ben pensato di chiudere le serrande del piccolo spazio, forse per poter agire indisturbato, restando in questo modo intrappolato all'interno.

A quel punto è scattato l'allarme che ha fatto uscire una pattuglia delle volanti. Gli agenti hanno "liberato" il ladro sprovveduto che si è beccato, per la seconda volta in pochi giorni, una denuncia per tentato furto aggravato...nello stesso posto.