Tentano il furto di 13 tonnellate di acciaio: due denunciati

Nella prima mattinata di lunedì le volanti della questura di Vicenza sono intervenute in via Della Scienza presso le Acciaierie Beltrame, dove il direttore aveva sorpreso due individui che tentavano di trafugare del materiale ferroso.

Gli operatori della Polizia di Stato hanno identificato i soggetti in A.A., nato a Torino nel 1972 e V.M. nato a Cologna Veneta (VR) nel 1978, che erano stati bloccati poco prima sul cancello di uscita dell’azienda, a bordo di un camion trasportante un container contenete del laminato di acciaio, del peso di oltre 13 tonnellate e del valore approssimativo di circa 3.000 euro.

