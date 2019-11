Negozi del centro presi di mira dai ladri: tre tentativi di scasso nella notte

Un'agenzia di viaggi, un'agenzia immobiliare e il negozio di un tappezziere, nella notte tra martedì e mercoledì sono stati bersaglio di alcuni malviventi che hanno tentato di introdursi furtivamente nei locali.

E' successo in via Giovanni Busato, in pieno centro. Gli ingressi dei tre esercizi sono stati scardinati, così come le vetrine ma i malviventi non sono riusciti a mettere a segno il colpo. Sul caso indaga la polizia.