Tenta rapina al Conad e aggredisce un ranger: è caccia all'uomo

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza, nella serata del 06 agosto 2019, sono intervenuti presso il supermercato Conad in viale della Pace, in quanto poco prima un addetto al servizio di vigilanza interna aveva notato un individuo che, dopo aver sottratto dei generi alimentari, aveva oltrepassato le casse per eludere il pagamento.

Dopo averlo rincorso e bloccato a poca distanza, l’individuo - alla richiesta di restituire la refurtiva - ha regito violentemente strattonando l’uomo, per poi dileguarsi velocemente a piedi nella strade circostanti, abbandonando la merce. Le indagini dei carabinieri sono in corso al fine di risalire al malvivente.