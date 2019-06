Tentata rapina con accoltellamento: ferito un 23enne

I carabinieri di Schio stanno indagando su quella che a tutti gli effetti sembrerebbe una tentata rapina ai danni di un 23enne di Schio.

Il giovane, nella tarda serata di giovedì si trovava nel parcheggio del Mac Donald's in zona industriale a Schio quando è stato avvicinato da due giovani di origine nordafricana. Uno dei due ha estratto il coltello, a quanto sembra per rapinare il giovane. Alcuni fendenti hanno colpito in maniera superficiale e di striscio il giovane italiano, che si è recato al pronto soccorso per i medicamenti.