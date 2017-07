Vicenza, 28enne minacciato col coltello e aggredito mentre rientra a casa

Spuntano ancora coltelli nel mondo criminale vicentino. Questa volta a farne le spese, per fortuna senza gravi conseguenze, un 28enne vicentino che mercoledì notte, verso le una, stava facendo l'abituale giro del quartiere a San Pio X, in viale della Pace, quando è stato colto di sorpresa alle spalle da un uomo che non è riuscito a identidicare.

L'individuo, con in mano un coltello da cucina, ha intimato al giovane di consegnarli subito il portafoglio. "Non ce l'ho con me", ha risposto il 28enne e per tutta risposta è stato scaraventato violentemente a terra, procurandosi delle abrasioni al volto. Il malcapatato ha chiamato il 113 ma nel frattempo l'aggressore si era allontanato a gambe levate. È quindi partita la denuncia contro ignoti per aggressione e tentata rapina.