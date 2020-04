Finto carabiniere minaccia un cittadino per farsi dare 2mila euro senza specificare il motivo

Un 37enne residente a Pojana Maggiore ha denunciato ai militari dell'Arma il fatto di aver ricevuto la telefonata da parte di un individuo che, qualificandosi come carabiniere in servizio in un comando stazione della zona, intimava di consegnargli la somma di 2mila euro senza indicarne il motivo. Richiesta che l'uomo ha continuato a far pervenire alla vittima per piu’ giorni consecutivi.

I militari, attraverso il numero di telefono del chiamante, sono risaliti a S.C, 46enne, residente a Montagnana (PD), appurando che era proprio lui l'unico utilizzatore del cellulare con il quale il vicentino è stato ripetutamente minacciato.

I carabinieri hanno quindi denunciato l'uomo in stato di libertà per tentata estorsione.