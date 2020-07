Tentano di rubare ferro alla ricicleria: arrestati due stranieri

Nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 2, i carabinieri hanno rresto in flagranza per furto aggravato in concorso di Mohammed Elamri, 32enne e Karim Abderrahim, 27enne, entrambi marocchini residenti a Cologna Veneta. I due sono stati sorpresi dai militari mentre stavano asportando dalla ricicleria Nord in via Faveri a Vicenza circa 30 chili di materiale ferroso depositandolo all’interno della loro autovettura.

Le indagini sono in corso per identificare un terzo soggetto riuscito a dileguarsi nel buio per le vie circostanti. Gli arrestati sono stati trattenuti presso il comando dei carabinieri in attesa del rito direttissimo. La merce è stata restituita all'avente diritto.