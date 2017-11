Tenta di scassinare il parchimetro, fermato 60enne nella notte a Vicenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Alcuni giorni fa alle ore 3:00 circa, una GPG Rangers in servizio di ronda si trovava in Viale IV Novembre a Vicenza in direzione centro città quando notava un uomo di circa 60 anni mentre scuoteva energicamente il parchimetro.

La GPG procedeva intimando l’alt, ma vedendo l’uomo poco collaborativo provvedeva a contattare il 113 tramite la Centrale Operativa. Una volante della Polizia di Stato e una seconda pattuglia Rangers venivano inviate sul posto. L’uomo, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, veniva arrestato e portato in Questura. Gli agenti ringraziavano i Rangers per il prezioso operato.