Isola Vicentina, albero cade su auto che finisce contro un'altra

il violento temporale con raffiche di vento che ha attraversato il vicentino tra le 16 e le 18 non ha provocato i danni dell'ondata di maltempo di venerdì ma è stato segnalato un incidente in via Pasini, a Isola Vicentina.

Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco sono intervenuti, alle 17.15, per rimuovere una pianta che era crollata su un'auto parcheggiata. L'urto ha causato lo spastamento del mezzo sulla carreggiata e contro un'altra vettura, sempre parcheggiata.

Fortunatamente non sono state coinvolte persone ma i danni sono ingenti.