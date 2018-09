Tempesta sul Vicentino: danni e incidenti

Sono stati numerosi e in tutta il Vicentino gli interventi dei vigili del fuoco per le conseguenze della tempesta che ha colpito il nostro territorio per diverse ore. Non sono stati registrati feriti.

Due sono le auto che, a causa dell'impraticabilità del manto stradale, sono uscite fuori strada: una è finita contro una colonnina del gas a Fara Vicentino, circa a mezzanotte, mentre un'altra contro un palo della luce a Bassano, alle 23.30.

A Tezze sul Brenta, un fulmine ha colpito una cabina elettrica, che ha preso fuoco mentre ad Arcugnano una grossa pianta si è abbattuta lungo via Paolini: fortunatamente nessuno stava percorrendo quel tratto in quel momento.