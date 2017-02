Televendita di monili falsi: nei guai orafo vicentino

Gioielli spacciati per antichi durante decine di televendite ma in realtà riproduzioni realizzate nel napoletano. Così un'azienda orafa vicentina aveva ottenuto introiti per circa tre milioni euro in poco più di sei mesi. Lo riferisce l'agenzia Ansa.





A scoprirlo e a denunciare per frode in commercio un operatore orafo 50enne della provincia di Vicenza è stata la Guardia di Finanza. Collaboratore di una società orafa vicentina attraverso programmi televisivi andati in onda su un canale di televendita a copertura nazionale l'uomo proponeva l'acquisto ad ignari consumatori, gioielli "antichi" come risalenti al XIX secolo ma in realtà appena sfornati da laboratori napoletani. Nella sede dell'oreficeria vicentina le Fiamme Gialle hanno sequestrato 75 monili, riproduzioni di pezzi antichi, per un controvalore di circa 150 mila euro e documentazione contabile ed extracontabile.