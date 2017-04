Teatro Comunale, approvato il bilancio consuntivo 2016 della fondazione

È stato approvato dall’assemblea dei soci riunita giovedì 27 aprile il bilancio consuntivo dell’attività 2016 della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza: si chiude in pareggio (anzi con un piccolo utile di circa 1.000 euro) con il consenso dei soci (Comune di Vicenza, Regione del Veneto, Banca Popolare di Vicenza e Fondazione Cariverona)

"Non era scontato il risultato positivo - è il commento della fondazione presieduta da Roberto Ditri - visto che il bilancio preventivo era stato approvato con un disavanzo negativo di 90.000 euro, ripianato nel corso dell’esercizio annuale da economie di gestione e contenimento della spesa corrente, da contributi inizialmente non assicurati, ma poi versati, dalla Regione del Veneto e da maggiori incassi derivanti da vendita di biglietti e abbonamenti (+ 25 % rispetto al bilancio preventivo approvato), a testimonianza che una buona programmazione paga anche in termini economici".

Ben 220 le giornate di occupazione degli spazi del teatro nel corso del 2016, dato comprensivo delle 90 date di spettacolo e delle 130 locazioni delle sale e delle altre aree disponibili (ad esempio la terrazza) attività di locazione che ha generato ricavi per 224.000 euro.

La settimana di programmazione (da martedì 29 novembre a domenica 4 dicembre) dello spettacolo “Opus Cactus” dei Momix ha generato incassi per oltre 200.000 euro.