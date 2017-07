Teatro, boom di abbonamenti rinnovati: campagna fino al 28 luglio

Ancora una settimana per rinnovare l'abbonamento alla stagione artistica del teatro comunale di Vicenza.

È iniziata il 6 luglio e proseguirà fino a venerdì 28 luglio la campagna rinnovo abbonamenti per la stagione artistica 2017/2018. Un grande successo al botteghino che ha registrato un aumento degli abbonamenti rinnovati, rispetto alla stagione precedente, di oltre il 25%. Benissimo anche la vendita dei biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento, addirittura triplicata rispetto alla stagione scorsa in queste prime settimane di campagna.

Ci sarà tempo anche dal 12 al 16 settembre, dopo la chiusura estiva del Teatro.

Il rinnovo degli abbonamenti e l’acquisto dei biglietti per i fuori abbonamento possono essere fatti via mail, indirizzando la richiesta a abbonati@tcvi.it per gli abbonamenti oppure a biglietteria@tcvi.it per gli spettacoli fuori abbonamento) via fax al numero 0444.236336, chiamando la biglietteria dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 allo 0444.324442, oppure recandosi di persona in biglietteria il giovedì dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Per i pagamenti sono accettati contanti, bancomat e carte di credito in biglietteria, mentre per chi rinnova telefonicamente, via fax o mail è possibile pagare con bonifico bancario da effettuare entro 5 giorni dalla data della prenotazione. I biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento sono in vendita anche online sul sito www.tcvi.it, sull’AppTCVI e agli sportelli della Banca Popolare di Vicenza.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita invece da martedì 26 settembre fino all’inizio delle stagioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili (fino al 19 ottobre per la concertistica, al 6 novembre per la sinfonica, al 14 e 15 novembre per la prosa e al 25 novembre per la danza); partirà invece martedì 3 ottobre la vendita dei biglietti per gli spettacoli della stagione. Nuovi abbonamenti e biglietti per gli spettacoli potranno essere acquistati in biglietteria, on line sul sito www.tcvi.it; sarà possibile acquistare i biglietti anche in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza e direttamente dalla AppTCVI.