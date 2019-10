Arturo Taxi Sicuro anche nel 2020: "Divertimento in sicurezza e genitori sereni"

“In questi 10 anni, quasi 20mila ragazzi sono stati riportati a casa in piena sicurezza". Il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua plude il servizio taxi (Arturo) utilizzato dai giovani concittadini: "Un servizio unico e molto apprezzato dai giovani e dai genitori" e annuncia che dopo l'anno record del 2019, il servizio continuerà anche nel 2020.

“Il 2019 si prefigura anno record per il servizio gratuito comunale Arturo. Puntiamo ai 3.400 ragazzi e ragazze riportati a casa in un solo anno", dichiara l’assessore alla Sicurezza Enrico Marcigaglia che introdusse il servizio nel 2011 con l’obiettivo di rendere più sicuro il divertimento ai giovani arzignanesi e più tranquillo il sonno dei genitori.

Dalla sua istituzione ha permesso il trasporto sicuro di quasi 20 mila passeggeri, più della metà minorenni, non una media di 121 chiamate a settimana e il trasporto di quasi 400 passeggeri a settimana. Il 2019 si prefigura come anno record per il servizio con più di 1200 chiamate e il trasporto di quasi 3500 passeggeri.

Si tratta di un servizio taxi organizzato dal Comune di Arzignano in collaborazione con i bar della città che permette ai giovani di tornare a casa in sicurezza dopo aver trascorso una serata tra amici. E’ un’iniziativa unica nel panorama vicentino e nazionale. Prevede il trasporto serale/notturno gratuito di persone con l’impiego di un’autovettura di 9 posti, compreso quello del conducente. Il servizio, rivolto ai cittadini residenti ad Arzignano, viene svolto esclusivamente nel territorio comunale e garantisce uno spostamento sicuro delle persone, in particolare dei giovani e giovanissimi (avventori dei locali cittadini) dal pubblico esercizio fino all’abitazione nelle ore serali e notturne. La spesa annuale per il Comune è di circa 20 mila euro e il servizio viene affidato annualmente tramite gara.

L’Amministrazione Comunale di Arzignano, anche in virtù del grande successo di Arturo Taxi Sicuro, ha deciso di continuare il servizio Arturo anche nel 2020. Non solo, conferma anche il servizio Arturo Silver avviato in via sperimentale lo scorso 5 febbraio. Arturo Silver è un servizio gratuito di trasporto dalla propria residenza a Piazza Marconi, in corrispondenza della sede della biblioteca comunale e ritorno, riservato alle persone con più di 70 anni d’età.

Le fasce orarie di servizio sono per i residenti di Arzignano, dalle ore 22.30 del venerdì alle ore 03.30 del sabato e dalle 22.30 del sabato alle ore 03.30 della domenica, senza distinzioni di età. L'attivazione del servizio da parte del titolare dell’esercizio pubblico (possibilità di istituire posto fisso di stazionamento per l'attivazione in Via J.F. Kennedy fronte stazione, a pubblici esercizi chiusi); copertura nelle serate del venerdì e del sabato; gratuità per gli utenti; orario complessivo dalle ore 22.30 del venerdì alle ore 03.30 del sabato e dalle ore 22.30 del sabato alle ore 03.30 della domenica; servizio svolto con autoveicolo da n. 9 posti a sedere, compreso conducente, allo scopo di ottimizzare i viaggi”.