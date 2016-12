Tavernelle, 18enne sorpreso con pistola finta senza tappo rosso

I carabinieri della Stazione di Altavilla Vicentina hanno deferito in stato di libertà per “porto abusivo di oggetto atto ad offendere”, un 18enne, residente a Montecchio Maggiore, meccanico.



Venerdì, verso l’una di notte, in via Tavernelle di Altavilla, i militari, durante un posto di controllo per la prevenzione dei furti nelle zone residenziali e nelle aziende, a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno controllato il giovane alla guida di una Opel Corsa, rinvenendo, sotto un sedile, una pistola giocattolo a gas marca KWC cal.6 sprovvista di tappo rosso, del tutto simile ad una pistola in uso alle Forze di Polizia.



Il giovane, alla richiesta del motivo della detenzione dalla finta pistola, non è stato ovviamente in grado di dare una spiegazione plausibile. L’arma rinvenuta è stata quindi sottoposta a sequestro ed il ragazzo denunciato in stato di libertà.