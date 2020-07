Taglierino e droga, assuntori segnalati alla Prefettura: denunciato un 39enne

Nel pomeriggio di martedì, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Vicenza hanno denunciato per porto abusivo di oggetto atto ad offendere un 39enne, di nazionalità indiana, residente ad Arzignano.

Il giovane sottoposto ad un controllo di routine in via Zampieri, a Vicenza, mentre si trovava in compagnia di un 28enne, italiano, residente a Lonigo, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un taglierino.

Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, perché rispettivamente trovati in possesso di 0,27 grammi di eroina; 2,50 grammi di marijuana e 0,10 grammi di cocaina.