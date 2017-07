Vicenza, il T-red spostato di un incrocio

Con l'apertura del cantiere per la rotatoria all'incrocio tra viale del Sole e strada Cattane gli occhi dell'amministrazione comunale si sono spostati su un altro incrocio, distante appena un chilometro, sempre sulla tangenziale ovest, quello di Villaggio del Sole, via Granatieri di Sardegna.

Da martedì 25 luglio infatti il T-Red, il sistema elettronico che in un anno ha fatto scattare 4.500 multe all'incrocio dell'Auchan, invece di finire in deposito, passa a quello che il Comune ha spiegato essere "il secondo incrocio più pericoloso della città", quello appunto tra viale del Sole e via Granatieri di Sardegna.

Il temibile occhio però al momento rimarrà spento per un periodo di sperimentazione, o meglio sarà acceso ma non ci saranno sanzioni. Gli automobilisti saranno comunque avvisati attraverso apposite segnalazioni.