Suv a fuoco in autogrill: "All'interno valigetta con 9mila euro"

Una Bmw X1 ha preso fuoco all'interno dell'area di servizio di Nogaredo Ovest. All'interno, secondo quanto dichiarato dai proprietari, ci sarebbe stata una valigetta con 9mila euro in contanti. In corso gli accertamenti della polizia stradale per capire l'origine del rogo.

La dichiarazione

"I signori sono arrivati sul posto e mentre consumavano il caffè l'abitacolo della loro auto ha preso fuoco", riferisce il comandante della Polstrada di Trento, Giansante Tognarelli. In seguito, dopo che le fiamme sono state domate, il conducente ha affermato che dal veicolo era stata rubata la valigetta all'interno della quale vi sarebbero state le banconote. Le indagini Le indagini per stabilire le cause dell'evento sono ancora in corso.

La perplessità della polizia giudiziaria però sono molte. Il denaro e la valigetta non sono mai stati ritrovati e non è per nulla chiaro il perché l'autore del furto avrebbe dovuto anche mettere a fuoco il suv. Inoltre sul veicolo non è stato riscontrato alcun segno di effrazione. Quando è avvenuto l'episodio, i protagonisti della vicenda - due italiani del vicentino, entrambi pregiudicati, di cui uno imprenditore - erano appena tornati dalla Repubblica Ceca, dove si erano recati per affari.

Al momento la dichiarazione dei due circa la presenza della valigetta piena di banconote è stata fatta solo verbalmente: non risulta ancora una denuncia.