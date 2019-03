Superenalotto: vinti 72mila euro

Jackpot vicinissimo per un giocatore del SuperEnalotto di Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza, che nell’ultimo concorso ha centrato un 4 Stella da 72mila euro.

La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata convalidata al punto vendita Sisal Edicola Tabaccheria in via Piazzale Italia 1. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 120,7 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro