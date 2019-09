«Sono malata di Aids»: aggredisce gli agenti intervenuti in aiuto a un'anziana

Notte problematica per 81enne presa di mira da una 49enne. La donna ha suonato ripetutamente il citofono dell'anziana fino all'arrivo degli agenti della volante. Dopo aver cercato di graffiare i poliziotti in mezzo alla strada, minacciondoli di contagiarli (ripeteva «Ho l'Aids, pezzi di m...), è stata portata in questura e denunciata per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L'episodio è successo verso le 3:30 di lunedì in via Albinoni a San Lazzaro, dove abita l'anzianza. La signora, spaventata a morte dall'atteggiamento dell'esagitata, ha chiamato il 113. Gli agenti, dopo le minacce, hanno reso inoffensiva la donna mentre la vittima delle molestie è scesa dal suo appartamento spiegando agli operatori di non conoscere il motivo per il quale la 49enne ce l'avesse con lei.

La disturbatrice, identificata in S.N., è un volto già noto alle forze dell'ordine e ospite assidua dell'albergo cittadino.