Aggressioni e minacce ai residenti del centro: in manette 30enne

Era stato arrestato per una tentata rapina aggravata, all’Euro-Spar di Piazza Castello, nei mesi del lockdown. Dopo la convalida il Giudice gli aveva imposto il divieto di dimora nella Provincia ma, nonostante il provvedimento restrittivo, Sunday Richard, cittadino liberiano del ’90, continuava a molestare, aggredire e minacciare residenti del centro di Vicenza ed Operatori di Polizia.

E numerosi sono stati i controlli delle Volanti che, soprattutto durante l’emergenza da Covid-19, sono intervenute per segnalare all’autorità giudiziaria le reiterate violazioni del divieto di dimora e gli episodi violenti in danno di cittadini che avevano come unica colpa quella di imbattersi con il molestatore seriale.

E proprio grazie all’attività investigativa condotta dagli Agenti delle Volanti e dagli uomini della Squadra Mobile di Vicenza è stata emessa a carico del Sunday la misura della custodia cautelare in carcere, subito eseguita nel primo pomeriggio di venerdì.

E’ stato facile per gli Agenti della Polizia di Stato intercettare il soggetto e condurlo, dopo gli accertamenti di rito, presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione della autorità giudiziaria.

L’uomo, con numerosi precedenti penali, era balzato agli onori della cronaca per aver platealmente strappato, in presenza di operatori delle forze dell’ordine, un verbale di contravvenzione per aver violato le prescrizioni in vigore per la nota emergenza sanitaria.