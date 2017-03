Summano in fiamme: in azione gli elicotteri

Dopo una lunga serata di intenso lavoro, vigili del fuoco e le squadre antincendio boschive del COR sono di nuovo all'opera sul Monte Summano, per domare gli ultimi focolai che ancora ardono. per terminare le operazioni verranno utilizzati gli elicotteri, che, per sicurezza, lunedì non si sono alzati in volo.



Le fiamme sono divampate alle 17.45 di lunedì sopra il santuario di Sant’Orso e hanno velocemente interessato un'area molto vasta del monte, sia raggiungendo la cima sia lambendo la periferia di Schio. Non è ancora chiara la causa dell'incedio, se di matrice dolosa o l'errore di qualcuno che voleva bruciare ramaglie.



