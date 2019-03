Salvato dai carabinieri con il cappio al collo

Durante la serata di martedì i Carabinieri della Stazione di Rosà hanno tratto in salvo un aspirante suicida

nel comune di Tezze sul Brenta.

Intorno alle 19 una telefonata alla Stazione Carabinieri di Rosà avvisa dell’allontanamento da casa di un

soggetto di nazionalità croata con presumibili intenti suicidi, dato il particolare momento di sofferenza

psicologica.

I Carabinieri di Rosà si sono subito mossi in forze, mettendo in campo oltre all’equipaggio già in servizio

altre due vetture formate da personale fuori servizio e richiamato per la specifica esigenza.

I militari di pattuglia, giunti sul posto in pochi istanti, sono stati avvicinati dalla cognata del soggetto, la

quale indicava la direzione di allontanamento. I Carabinieri si sono subito adoperati per le ricerche, in

particolare nella zona della pista ciclabile presente nelle vicinanze: l’intuizione si è rivelata vincente,

consentendo agli operanti di avvedersi di un’ombra vicino ad un albero.

Avvicinatisi, i due militari hanno visto con maggiore chiarezza un soggetto corrispondente alla descrizione

fornita dai familiari, intento a compiere l’insano gesto impiccandosi.

Constatata la situazione di imminente

pericolo, con sangue freddo i Carabinieri si sono precipitati sul soggetto liberandolo dal cappio della corda

che aveva già al collo, mentre stava fissando all’albero l’altra estremità. I militari hanno quindi iniziato

un’opera di persuasione morale al fine di far desistere il soggetto da qualsiasi gesto autolesivo, riuscendovi

nonostante il fortissimo stato confusionale.

Dopo poco è giunto anche l’ulteriore supporto dei Carabinieri della Stazione di Rosà richiamati in servizio,

che hanno proceduto a richiedere l’intervento in loco di un’autoambulanza per il trasferimento in ospedale.

Un’opera non facile quella dei Carabinieri, considerato anche che da successivi accertamenti si è appreso

come il soggetto avesse da poco abusato di psicofarmaci, prescrittigli per alcune sue patologie.

Il soggetto, non più in pericolo di vita, è stato quindi ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale

di Bassano del Grappa con prognosi riservata.

I familiari hanno espresso sollievo per l’immediato intervento dell’Arma e per la prontezza con cui sono

state scongiurate tragiche conseguenze: pochi istanti di ritardo avrebbero potuto indubbiamente essere

fatali.