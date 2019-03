Ennesiamo dramma sul famigerato "ponte dei suicidi".

Una donna cinquantenne si è gettata dalla struttura, alta 80 metri, e agli operatori - carabinieri di Asiago, i carabinieri forestali di Roana ed il soccorso alpino- non è rimasto che recuperare la salma. Non sarebbe stato trovato alcun biglietto per spiegare il tragico gesto.