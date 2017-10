Sudtirol-Vicenza: le probabili formazioni

Il Vicenza si appresta ad incontrare in trasferta il Sudtirol, formazione che non appare fuori portata, almeno a giudicare dalla posizione in classifica (12 punti con una gara in più). Gli altoatesini, tuttavia, vengono da una serie utile di due gare, nelle quali non hanno subìto nemmeno una rete, Per loro, un a vittoria travolgente per 5-0 contro il fanalino di cosa Santarcangelo e poi una spedizione sul difficile terreno del Renate, dal quale sono usciti con un pari a reti inviolate (ricordiamo che i tirolesi hanno esercitato un netto predominio sia a livello di gioco che – soprattutto – di occasioni da rete, mancando una clamorosa palla-gol con Cia e colpendo un palo e una traversa rispettivamente con Tait e Costantino.

QUI SUDTIROL

Si tratta di una formazione, quella guidata dell’ex Polo Zanetti, che fatica in trasferta ma che in casa ha conquistato ben 10 punti. La sua solidità è testimoniata inoltre dal fatto di essere stata sconfitta sin qui soltanto una volta (col Bassano per 1-2)). Con Baldan squalificato e Zanchi che ha lavorato a parte tutta la settimana, il tecnico la schiererà verosimilmente in campo con la seguente formazione: Offredi; Erlic, Sgarbi, Vinetot; Tait, Cia, Berardocco, Fink, Frascatore; Costantino, Gyasi.

Gli “ex” sono tre: due nei veneti e uno fra i biancorossi. Nel Vicenza troviamo mister Alberto Colombo, che nella scorsa stagione ha guidato il Südtirol nelle ultime nove partite. Zanetti, vicentino di Valdagno, è stato un calciatore di Colombo nella Reggiana e poi suo primo collaboratore sulla panchina della Reggiana, subentrandogli infine proprio sulla panchina dell'FCS.Citazione inoltre per Stefano Fortunato, che da “vice” Marcone ha totalizzato due presenze fra i pali della porta biancorossa nello scorso campionato di C., mentre nelSüdtirol l’“ex” di turno è Renny Piers Smith, che col Vicenza ha disputato la prima parte della scorsa stagione, in serie B, collezionando due presenze.

QUI VICENZA

Per quanto riguarda il Lane, Colombo ha lavorato tutta la settimana per ovviare ai gravi limiti emersi nelle ultime gare ed in particolare nella sconfitta al Menti contro la Triestina, lavorando anche sul 3/5/2. Ritengo però più probabile che il mister non si discosti dal suo preferito 4/3/3 magari utilizzando quanto visto ultimamente per proporre qualche cambio rispetto alla cosiddetta “formazione tipo” di inizio stagione. Sempre ai box Malomo, per il quale servirà quanto meno un mese per il recupero, Probabile il ritorno dal primo minuto di Beruatto sulla fascia di competenza, mentre è in dubbio il nome del giocatore che andrà a completare il tris di centrocampo.

A mio avviso l’allenatore darà ancora una chance ad Alimi e a Tassi, a fianco dell’intoccabile Romizi. In avanti ancora luce verde per Comi, con De Giorgio e Lanini sulle linee laterali. Ecco dunque l’undici che potrebbe essere schierato domani: Valentini, Bianchi, Milesi, Crescenzi, Beruatto, Romizi, Alimi, Tassi, De Giorgio, Comi, Giacomelli.