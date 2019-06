Ha violentato per mesi una bambina: in carcere dopo 11 anni

Ha abusato sessualmente per mesi di una bambina di appena 11 anni, figlia di un amica, e per questo è stato condannato a 4 e mesi 6 di reclusione e trasferito in carcere nel pomeriggio di mercoledì dai carabinieri di Thiene. Il brutale episodio assume dei connotati ancora più terribili se si pensa che l'episodio è avvenuto ben 11 anni fa.

O. E. 47enne di nazionalità ghanese, residente a Thiene è stato infatti arrestato in riferimento alla precedente denuncia minuziosa inviata nel 2008 alla Procura della Repubblica di Vicenza, da parte del Servizio tutela Minori dell’U.L.SS. N.4 “Alto Vicentino” per i reati di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenni commessi nel periodo giugno-settembre 2008 a Zugliano.

Il pedofilo stupratore ha agito in danno della bambina all'epoca minorenne, figlia di una connazionale della quale saltuariamente aveva la custodia e, a quanto sembra, non è mai entrato in un regime di carcerazione preventiva.