Da Valdagno sul Treno della Memoria: sono i primi vicentini ad intraprendere questo viaggio

Accompagnati da 3 docenti, i professori Davide Povolo, Carla Pianalto e Michele Santuliana, mercoledì 40 studenti del Liceo "G. G. Trissino" di Valdagno sono partiti da Valdagno alla volta di Budapest seguendo l'itinerario più a est tra quelli proposti dal progetto Treno della Memoria.

Nella capitale ungherese il gruppo ha fatto visita a Belzec, uno dei sei campi della morte, poi al Museo dell'Olocausto e infine approfondimento sui Giusti tra le Nazioni. Ieri, in serata, la conclusione del primo giorno di viaggio al memoriale delle Scarpe sulla riva del Danubio.

Oggi, invece, si sposteranno verso il sud est della Polonia per raggiungere poi Cracovia. Nei prossimi giorni sono previste le visite ai campi di Auschwitz e Birkenau, quindi lunedì toccherà alla fabbrica di Schindler per poi concludere con un momento di restituzione collettivo nella giornata di martedì, insieme a tutti i 400 studenti provenienti da tutta Italia e coinvolti in questo pellegrinaggio laico.

Per il gruppo partito da Valdagno si tratta della prima partecipazione al progetto da parte di studenti vicentini, ma anche le rappresentanze venete mancavano da circa 5 anni. Non è una gita, ma una partecipazione volontaria che è stata offerta a tutti gli studenti di ogni indirizzo.