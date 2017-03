Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Studenti Speciali al lavoro! Dal 13 febbraio per un mese intero piazza Rovereto di Thiene (VI) diventa "la piazza dell'inclusione". Grazie alla sinergia tra commercianti ed Engim Veneto alcuni studenti con disabilità potranno sperimentare competenze e abilità direttamente nel mondo del lavoro. Cinque gli esercizi che si sono resi da subito disponibili al progetto: Panificio De Muri, Macelleria Lobba, Bar Qbo, Tabaccheria Rovereto e Edicola Rovereto. Questo progetto permette quindi di gettare le basi per progetti di inserimento lavorativo che costruiscano una piena inclusione sociale. Quando ci si confronta con i concetti di disabilità e di lavoro si rischia di soffermarsi solo sui limiti e sulle difficoltà, con questo progetto invece si punta a valorizzare le opportunità che questo può mettere in campo. La piazza dell'inclusione vuole mettere le radici in un territorio accogliente come il nostro, per un futuro che preveda maggiori opportunità lavorative per i ragazzi con disabilità e per le aziende stesse, e per tutta la comunità. Per informazioni o per intervistare la coordinatrice del progetto, contattate Marta Rigo ENGIM VENETO - CFP Patronato S. Gaetano 0445 361141 attivamente@engimthiene.it sito web thiene.engimveneto.org facebook: Engim Thiene grazie per la collaborazione Abramo Tognato Engim Veneto - CFP Patronato San Gaetano Thiene (VI) http://thiene.engimveneto.org