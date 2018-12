Studenti e marijuana, giro di vite sulle scuole: controlli a tappeto prima di Natale

I carabinieri di Vicenza con l'unità cinofila di Torreglia nella mattinata di martedì hanno effettuato un controllo all’interno di un istituto superiore della città nel corso del quale due studenti, un diciottenne residente a Carmignano di Brenta in provincia di Padova e una sedicenne residente in città, sono stati trovati in possesso, rispettivamente di 0.77 e 9.3 grammi di marijuana.

I militari dell’Arma hanno proseguito il controllo in alcuni locali della scuola ritrovando altri 6 involucri contenenti 6.8 grammi di maria. I due giovani sono stati segnalati in Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e nei loro confronti sarà avviato il procedimento che prevede l'eventuale sospensione della patente e un percorso di recupero.

I controlli, in collaborazione con le Autorità scolastiche, proseguiranno nei prossimi giorni interessando altri istituti scolastici del capoluogo e nel resto del territorio di competenza della compagnia carabinieri di Vicenza