Stroncato da un malore: muore pasticciere 47enne

Stroncato da un malore a soli 47 anni. Angelo Rodeghiero, pasticciere nella storica pasticceria "Vecchia Milano" è stato trovato riverso a terra nel pomeriggio di mercoledì - all'interno del negozio dove lavorava - da un amico e collega di un vicino panificio.

Nonostante gli immediati soccorsi da parte dei medici del 118 intervenuti sul posto, per lui non c'è stato niente da fare. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e predisposto l'autopsia per accertare le cause del decesso, dovute quasi certamente a un arresto cardiaco.

Angelo, soprannominato "Lupin" era molto conosciuto e stimato ad Asiago e la sua scomparsa ha suscitato una grande commozione da parte di amici e conoscenti che hanno espresso il loro dolore anche con molti post sui social. Il 47enne ha lavorato alla "Vecchia Milano" per più di 25 anni.

La pasticceria era sulla via della chiusura definitiva e il titolare aveva offerto a Rodeghiero di rilevare l'attività. "Lupin" aveva però rifiutato e mercoledì si trovava nel negozio proprio per terminare i suoi ultimi giorni di lavoro per iniziare a collaborare con il fratello Modesto nel locale gestito da quest'ultimo. Angelo, oltre al fratello, lascia la mamma Marilla e il papà Carlo.