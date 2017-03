Stragi del sabato sera, maxi controlli a Schio con alcol test e cani anti droga

Nella serata di venerdì, dalle 18 alle 24, i militari del Nucleo Mobile della Tenenza della Guardia di Finanza di Schio, unitamente agli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio hanno eseguito un’articolata attività di controllo del territorio, rientrante nel contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”. I controlli hanno interessato Via Baccarini, Via Venezia, Piazzale Acqui, Viale dell'Industria e Via Vicenza. Complessivamente sono stati controllati 126 veicoli, alcuni dei quali di lusso, e 132 persone.



Sei conducenti sono stati sanzionati poichè privi di patente di guida o carta di circolazione al seguito, due poichè privi delle obbligatorie cinture di sicurezza e quattro perchè il mezzo presentava dei dispositivi di equipaggiamento non funzionanti o conformi a quelli previsti. Grazie all'utilizzo di una nuova strumentazione in dotazione, denominata "TARGA SYSTEM", che permette in tempo reale di verificare se un veicolo è assicurato, revisionato o compendio di furto è stato possibile procedere al sequestro di un'autovettura Fiat Punto, in circolazione senza l'obbligatoria copertura assicurativa, nonchè sanzionare cinque mezzi che non erano stati sottoposti alla prescritta revisione periodica.



Grazie poi alla presenza dell'Unita Cinofila della Guardia di Finanza l’attività ha trasversalmente interessato il contrasto allo spaccio ed all’utilizzo di sostanze stupefacenti, con la segnalazione alla Prefettura di Vicenza di un soggetto trovato in possesso di un grammo di hashish, la cui patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione. Infine sono stati eseguiti ben 35 controlli nei confronti di altrettanti conducenti, al fine di accertare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche durante la guida.