Strage sulla Rambla, Marta: "Luca è stato spazzato via"

Giovedì, poco prima delle 17.30, i Russo e gli Scomazzon non sanno ancora dell'attentato. Come riportano i quotidiani locali, lo apprendono dalla telefonata di Marta alla madre Roberta Andolfatto, così riferita dagli zii Renato e Lucia: «Mamma stai tranquilla, ho solo due fratture al gomito e alla caviglia, ma non so più niente di Luca. Stavamo camminando assieme per rientrare verso l'hotel, poi ci è venuto addosso il pulmino: io sono caduta e mi sono accorta che Luca non c'era più, non l'ho più visto da quel momento, il suo corpo è stato spazzato via».

LA TRAGEDIA. Il corpo del fidanzato in realtà era ad appena quattro metri da lei.