Strage alla Rambla, l'addio a Luca Russo da Barcellona a Bassano

Commozione, anche indignazione e rabbia, ma soprattutto immenso dolore: da quel drammatico giovedì in cui ha perso la vita, con altre 12 persone, Luca Russo, la vita di molte, moltissime persone non è e non sarà più la stessa. Il lutto della famiglia e della fidanzata Marta, sopravvissuta miracolosamente, è condiviso da tutto il mondo.



La salma del 25enne è arrivata in Italia domenica e trasportata al San Bassiano. Da giovedì, alle 16, sarà aperta la camera ardente pubblica, nella chiesa di San Giovanni, in piazza Libertà, fino alle 19, e venerdì, dalle 9 alle 13. I funerali si terranno nella chiesa di San Francesco e saranno celebrati dal vescovo di Vicenza monsignor Beniamino Pizziol insieme all’abate di Bassano don Andrea Guglielmi.



Giovedì sera, alle 20.30, ci sarà una fiaccolata che partirà da viale dei Martiri e, attraverso via Barbieri e piazza Garibaldi raggiungerà piazza Libertà. Tra gli altri, la federazione islamica veneta ha annunciato la presenza di una propria delegazione.



In questi due giorni le forze dell'ordine hanno organizzato un importante piano di sicurezza e si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutta la cittadinanza e di chi parteciperà alle diverse iniziative e cerimonie.



