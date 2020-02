Strage alle porte di Francoforte: 11 morti, ferma condanna del sindaco di Vicenza

Mercoledì sera intorno alle 22 nei pressi di Francoforte, in Germania, un uomo di nazionalità tedesca è entrato in due locali gestiti e frequentati da cittadini immigrati di orgine turca e curda, uccidendo 11 persone.

All’alba di giovedì mattina la polizia ha rinvenuto in una villetta a schiera nella cittadina di Hanau l'autore del gesto privo di vita assieme al corpo esanime della madre. Gli agenti hanno trovato anche un video e una lettera in cui si afferma che alcuni popoli che non possono più essere espulsi dalla Germania vanno "annientati" e altre affermazioni di stampo razzista.

Le indagini sono in corso ma sull'episodio interviene anche il sindaco di Vicenza che esprime una ferma condanna.

"Sono ad esprimere cordoglio per le vittime innocenti e una ferma condanna a questa nuova strage che pare avere una matrice legata all'odio razziale di stampo neonazista. Episodi come questo ci fanno capire che dobbiamo tenere sempre alta la guardia verso chi si ispira all'odio verso cittadini di origini diverse dalle proprie. A Vicenza continueremo a ricordare con forza tutte le vittime e i soprusi perpetrati da ogni forma di totalitarismo per non dimenticare e per far si che non abbiano a ripetersi mai più".