Strage di Barcellona: bandiere a mezz'asta per Luca Russo a Bassano e in Regione

Ci stringiamo tutti attorno alla sua famiglia e a quella di Marta Scomazzon che nello stesso attentato è stata ferita. L’amministrazione comunale si mette a disposizione per qualsiasi cosa di cui possano avere necessità. Condanniamo nel modo più assolutoe vorrebbe farci regredire rispetto ai nostri valori più profondi: la vita, la libertà, la giustizia, la convivenza democratica"

Con queste parole il sindaco e la giunta comunale di Bassano del Grappa ha reagito alla morte di Luca Russa, il concittadino vittima della strage di Barcellona. La città si è stretta nel dolore e ha proclamato il lutto cittadino issando le bandiere a mezz'asta. Anche la Regione Veneto ha dato disposizione perché le bandiere sui palazzi regionali siano poste a mezz’asta. E lo stesso in molte città italiane.

“Prima Valeria Solesin a Parigi, ora Luca Russo a Barcellona: il Veneto paga un altro tributo di sangue a un’orrenda guerra, combattuta in modo bestiale contro persone innocenti e inermi, una mattanza che sta insanguinando e deturpando il mondo”. Sono parole di dolore quelle del Presidente della Regione per i tragici fatti di Barcellona, il brutale e inumano attentato che ha drammaticamente coinvolto ancora una volta la comunità veneta. “Così come per Valeria, anche per Luca un momento di serenità e spensieratezza si è trasformato in morte – prosegue il Presidente –, una morte procurata da assassini terroristi che colpiscono indiscriminatamente, non attribuendo alcun valore alla vita umana”.