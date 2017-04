Bassano, capriolo bloccato nel canale: intervengono i VVFF

Stamattina un capriolo è caduto nel canale della centrale idroelettrica in Strada Sette case a Bassano rimanendo incastrato contro una griglia che fa da sbarramento al corso d'acqua.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato l’autista di una betoniera impegnato nei lavori del cantiere della Pedemontana, che si è prodigato in prima persona per salvare l’animale, riuscendo in effetti a tirar fuori il "bambi" dal canale prima dell’arrivo dei soccorsi.

L'autista aveva comunque lanciato l'allarme e quindi i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 8 e hanno provveduto ad asciugare il capriolo e a prestargli le prime cure. Constatato il buon stato di salute dell'animale, d’accordo con la polizia provinciale, il capriolo è stato portato nella zona boschiva di Valrovina dove è stato liberato attorno alle 10.