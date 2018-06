Strada per il Summano chiusa dal 1 luglio al 26 agosto

Come ogni estate, in ragione dell'aumento della circolazione veicolare e del numero di pedoni che transitano sulla strada di accesso al Summano, dal Colletto di Velo, è stata disposta un'ordinanza che regola in transito stesso.

Dal 1° luglio al 26 agosto 2018 sarà pertanto vietata la circolazione veicolare, nei giorni festivi dalle 8,30 alle 10,30. Sarà permesso il transito alle biciclette e ai pedoni. Sono previste deroghe per una serie di soggetti specificatamente indicati nell'ordinanza allegata.