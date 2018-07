Strada delle Gallerie, 70enne di Schio muore per malore fatale

Poco prima delle 13 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla Centrale operativa del 118 per un malore mortale all'altezza del Vajo del Pino sulla Strada delle gallerie, a 1.800 metri di altitudine sul Pasubio.

Mentre per la presenza di nebbia era impossibile il decollo dell'elicottero di Verona emergenza, come pure l'avvicinamento in quota dell'eliambulanza di Trento, una squadra è arrivata in fuoristrada fino al Rifugio Papa per poi scendere a piedi dove si trovava l'uomo, che si era sentito male salendo, prima della 33a galleria, e che alcuni tra amici e parenti, nonché persone di passaggio stavano cercando di rianimare.

I soccorritori hanno proseguito le manovre, utilizzando anche il defibrillatore finché purtroppo non si è potuto che constatare il decesso di D.B., 70 anni, di Schio. Ottenuto il nulla osta dalla magistartura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e trasportata al Rifugio Papa, da dove i soccorritori la stanno accompagnando a valle per affidarla al carro funebre a Bocchetta Campiglia.