Stelle, comete, asteroidi ed eclissi lunari: tutti gli appuntamenti del 2017

Quadrantidi: le prime notti di gennaio sono tra le più interessanti per osservare stelle cadenti. Come spiega l’Unione Astrofili Italiani è attivo uno dei maggiori sciami dell'anno: le Bootidi, meteore che sembrano irradiarsi da una zona posta all'incirca a una decina di gradi a nord della costellazione del Boote. In Italia il numero delle meteore osservabili risulta estremamente ridotto, e solamente da mezzanotte all'alba, man mano che il radiante sale sempre più in altezza, diventa conveniente osservarle. Il picco è atteso nelle ore diurne del 3 gennaio.

