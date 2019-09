Furti in stazione, denunciate 12 persone: derubato anche un disabile

Lo hanno seguito e poi derubato del denaro, 180 euro, che aveva appena prelavato al bancomat. L'episodio è successo in stazione a Vicenza, vittima un disabile di 43 anni residente a Soave. Le forze dell'ordine, dopo la denuncia della vittima, hanno identificato attraverso le telecamere gli autori del furto. Denunciati un 32enne serbo e una 21enne vicentina, entrambi tossicodipendenti e senza fissa dimora.

Il fatto è accaduto il 5 settembre ma è stato reso noto solo ieri con il consuntivo dell'attività della polizia ferroviaria in occasione, prima della festività della Madonna di Monte Berico, Patrona della città, poi della Manifestazione Internazionale “Vicenza Oro September”.

Secono la ricostruzione della polfer, il 43enne, la sera del 5 settembre, hanno preso di mira la loro vittima quando l'hanno vista ritirare da un bancomat in piazza Castello la somma di denaro e l'hanno seguito fino in stazione dove si è messo in coda alla biglietteria. L'uomo, borseggiato mentre era in fila, si è accorto solo dop del furto e ha denunciato il fatto alla polizia che, attraverso le telecamere di sorveglianza, è risalita agli autori del reato.

L’attività di prevenzione ed in particolare di contrasto ai reati contro il patrimonio, ha portato all’emissione di nove provvedimenti di allontanamento dalla Stazione Ferroviaria , di cui cinque nei confronti di cittadini stranieri, che si trovavano arbitrariamente nella Stazione di Vicenza, impedendone la normale fruizione agli utenti.

Sono state altresì denunciate all’Autorità Giudiziaria 12 persone, di cui cinque di nazionalità italiana: due per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, due per la violazione del Foglio di Via da Vicenza ed una per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

I sette cittadini stranieri sono stati denunciati per vari reati. Oltre al serbo per il furto ai danni del veronese 43enne, un nigeriano per ricettazione di una bicicletta, uno di nazionalità serba per il furto di biciclette; ; un nigeriano per inottemperanza Ordine del Questore di Vicenza di uscire dal territorio italiano; uno di nazionalità senegalese per rifiuto di indicazioni sulla propria identità ed infine, uno di nazionalità camerunense per rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Durante l’attività svolta, inoltre, sono state rinvenute diverse mountain- bike tra cui una di colore verde-nero-bianco in ottime condizioni e di particolare valore. Per questo ultimo ritrovamento, la cittadinanza è stata invitata a contattare la Sezione Polfer di Vicenza per l’eventuale riconoscimento e la restituzione al legittimo proprietario.