Stazione, restyling al piazzale ovest: cantiere aperto per 5 mesi

Nei mesi scorsi il Comune di Vicenza ha provveduto a riqualificare la porzione est del piazzale, cioè quella interessata dalla sosta dei veicoli privati, e a realizzare i lavori nella parte ovest, con il nuovo terminal per i bus urbani e la corsia di fermata del servizio taxi.

I lavori proseguono ora a cura di Centostazioni srl sulle parti dedicate ai pedoni, di fronte al fabbricato viaggiatori.

Lunedì è stato recintato il marciapiede sul lato ovest, in corrispondenza del parcheggio delle auto; nel corso della settimana sarà recintata buona parte del piazzale pedonale centrale, per poi procedere con la rimozione delle pavimentazioni in asfalto esistenti e la realizzazione dei sottoservizi necessari.

Durante i lavori, che dureranno circa 5 mesi, sarà sempre garantito un corridoio esterno al cantiere per l'accesso dei pedoni al fabbricato viaggiatori. Prosegue, nel frattempo, la realizzazione del nuovo bici park custodito, in corrispondenza del parcheggio a ovest: questo intervento sarà concluso entro metà febbraio.