Prima minaccia la vicina poi aggredisce i carabinieri: stalker finisce in manette

Serata piuttosto agitata per i carabinieri di Bassano del Grappa. Poco prima delle 20 di mercoledì, i militari del Norm - Sezione Radiomobile, sono intervenuti in via Kolbe, a Bassano del Grappa, in seguito all’ennesima aggressione da parte di Torres Ferdinando, 53enne residente in città, pregiudicato, in danno della vicina di casa, una signora 56enne, costretta da tempo a subire le continue minacce dall’uomo, anche di morte, compresi colpi sulla porta d’ingresso, offese e disturbi di varia natura, un’autentica azione persecutoria (stalking).

I carabinieri hanno appreso dalla signora quanto accaduto e soprattutto sono stati informati del comportamento persecutorio e vessatorio del vicino di casa, pur non avendo mai formalizzato alcuna denuncia. A quel punto si sono presentati davanti all’uscio del suo appartamento (sottostante rispetto all’abitazione della donna) e l’uomo, dopo un apparente stato di calma e comunque in evidente stato di ubriachezza, con una mossa fulminea ha sfilato dai suoi pantaloni un cacciavite e contemporaneamente un cavatappi a spirale, tentando più volte di colpire il capoequipaggio.

Solo grazie al repentino dietrofront del brigadiere ed alla pronta reazione del carabiniere d’appoggio, costretto suo malgrado a ricorrere all’utilizzo dello spray orticante al peperoncino, in dotazione ai carabinieri, è stato evitato il peggio e nessuno ha riportato lesioni. Sono così scattate le manette ai polsi del Torres.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Repubblica di Vicenza, Giovanni Parolin, l’uomo è stato trattenuto per tutta la notte all’interno delle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e questa mattina è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale di Vicenza per l'udienza di convalida dell’arresto, fissata per le ore 12.15. Al termine dell’udienza il giudice dott.ssa Veronica Salvadori ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma due volte alla settimana.