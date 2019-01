Stadio Menti, la Nord torna biancorossa

Dall'anno prossimo la Curva Nord tornerà a essere bardata di biancorosso e non più tristemente vuota, se non qualche sparuto gruppo di tifosi ospiti, come avvenuto negli ultimi 14 anni. Nel 2005, infatti, entrò in vigore il decreto Pisanu sulla sicurezza negli stadi ed la Nord venne destinata ai supporter della squadra avversaria.

Un progetto da 100mila euro approvato dalla giunta prevede la ristrutturazione del settore affinchè l'ampia capienza possa essere destinata ai tifosi di casa mentre gli ospiti, se poco numerosi, torneranno nello spicchio tra la Nord e i Distinti.

Non si tratta di un aumento della capienza ma, appunto, di una redistribuzione degli spazi che consentirà di avere più biglietti per i biancorossi. I lavori dovrebbero partire quest'estate.