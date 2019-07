Spray sugli occhi dopo la lite tra automobilisti: si cerca l'aggressore

La lite tra automobilisti si trasforma in un'aggressione. A farne le spese un camionista al quale il conducente di un'altra auto ha spruzzato in viso dello spray urticante.

Sono circa le 19 in viale del Sole a Vicenza, il traffico dell'ora di punta sta scemando. Nei pressi della rotatoria dell'Auchan, diretto verso il villaggio del Sole, un automobilista al volante di una Toyota RAV 4 supera un tir proprio dove la carreggiata si restringe, costringendo il camionista a frenare di colpo. Come racconta lo stesso autista del mezzo pesante, poco dopo la Toyota supera pericolosamente un'altra auto provocando la reazione dei passeggeri: uno di loro mostra un qualcosa che assomiglia a un'arma e rivolge il dito medio al conducente del Suv.

Nel frattempo il camionista raggiunge la Toyota e la stringe con il tir per costringere l'uomo al volante a fermarsi. Quello però esce dall'auto con una bomboletta di spray urticante e la spruzza sul volto del malcapitato conducente del camion, per poi risalire in auto e allontanarsi di gran fretta. All'arrivo di una pattuglia della volante, di lui non c'era più nessuna traccia. Gli agenti hanno trovato il camion fermo in mezza alla strada e il camionista dolorante che ha raccontato la storia ed è stato soccorso dal Suem. Ne avrà per 5 giorni.

Il numero di targa dell'aggressore, che ha le ore contate, è comunque finito nelle mani della polizia.