Agenti della Locale dotati di spray anti-aggressione: novità al Distretto Ovest

Gli agenti di Polizia locale del distretto Vicenza Ovest, giovedì 14 novembre, seguiranno un corso di formazione sull’utilizzo dello spray urticante anti-aggressione. Attualmente gran parte del personale dispone dello spray e del kit anticontaminazione dopo la sua introduzione lo scorso anno (19 agenti su 26).

Dopo la giornata formativa di giovedì, tutti gli agenti potranno disporne. Al corso, che durerà 4 ore e che si terrà nella sala conferenze del Comando arzignanese, parteciperanno anche altri agenti provenienti da altri comandi di Vicenza e provincia. Oltre al suo utilizzo pratico, con esercitazioni fuori dal Comando, consisterà anche in una parte teorica nella quale verrà spiegata la composizione del dispositivo e il suo utilizzo.



Ogni agente verrà inoltre dotato di un kit di decontaminazione, che permetterà di lenire gli effetti dello spray urticante in caso di utilizzo.“Il dispositivo – precisa il comandante del distretto di Polizia Locale Vicenza OvestAntonio Berto- serve per la difesa personale dell’agente, che può trovarsi in situazione di pericolo, ma soprattutto a tutela del cittadino, nel caso di risse o presenza di persone violente”.

“Con il corso che seguiranno gli agenti l’intero corpo di Polizia locale sarà dotato di questo utile strumento”, spiega il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua. “In attesa che il governo autorizzi l'utilizzo della pistola elettrica (taser), ci sembra doveroso fornire tutti gli strumenti possibili per garantire loro di operare con efficacia e sicurezza”, precisa l'assessore alla Sicurezza, Enrico Marcigaglia.